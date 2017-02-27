Разведка Южной Кореи назвала два министерства КНДР организаторами убийства Ким Чен Нама

Убийство Ким Чен Нама в Малайзии было организовано Министерством госбезопасности и Министерством иностранных дел КНДР. К такому выводу пришли в южнокорейской разведке, рассказали депутаты страны после закрытого брифинга.

Из восьми подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына четверо работают в МГБ, а двое — в МИДе страны.

В КНДР и Малайзии пока никак не прокомментировали эти заявления.