Разведка Южной Кореи назвала два министерства КНДР организаторами убийства Ким Чен Нама
Убийство Ким Чен Нама в Малайзии было организовано Министерством госбезопасности и Министерством иностранных дел КНДР. К такому выводу пришли в южнокорейской разведке, рассказали депутаты страны после закрытого брифинга.
Из восьми подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына четверо работают в МГБ, а двое — в МИДе страны.
В КНДР и Малайзии пока никак не прокомментировали эти заявления.
Ким Чен Нам умер 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины накинули ему на лицо платок с ядом. Экспертиза установила, что это был нервно-паралитический агент VX в жидкой форме — самый токсичный вид химического оружия.
Полиция Малайзии задержала женщин, оказавшихся гражданками Индонезии и Вьетнама. Одна из них заявила, что ей предложили поучаствовать в «розыгрыше для телешоу» и заплатили за это 90 долларов. По делу также арестован один гражданин КНДР и малайзиец.