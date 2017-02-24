Брата Ким Чен Ына отравили нервно-паралитическим веществом VX
Полиция Малайзии установила причину смерти гражданина Северной Кореи Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как было установлено в ходе экспертизы, его отравили нервно-паралитическим веществом VX.
Вещество было нанесено на платок, который одна из предполагаемых исполнительниц убийства накинула на лицо Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура. Мужчине стало плохо, по дороге в больницу он скончался.
Ранее уже сообщалось, что Ким мог умереть от отравления нервно-паралитическим веществом VX, но официального подтверждения этому не было.
Вещество VX считается самым токсичным ядом, который когда-либо применялся в качестве химического оружия. Известно, что химическое оружие с VX есть у США и России, однако сведений о его применении в боевых условиях нет. Единственные до настоящего времени известные случаи применения VX для убийства относятся к концу 1994 и началу 1995 годов, когда газ использовали для убийства трех человек члены секты «Аум Синрике».
VX неоднократно упоминался в литературных произведениях, кинофильмах и видеоиграх. Так, именно вокруг химической атаки с использованием VX строится сюжет фильма «Скала».