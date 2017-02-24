Брата Ким Чен Ына отравили нервно-паралитическим веществом VX

Полиция Малайзии установила причину смерти гражданина Северной Кореи Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Как было установлено в ходе экспертизы, его отравили нервно-паралитическим веществом VX.

Вещество было нанесено на платок, который одна из предполагаемых исполнительниц убийства накинула на лицо Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура. Мужчине стало плохо, по дороге в больницу он скончался.

Ранее уже сообщалось, что Ким мог умереть от отравления нервно-паралитическим веществом VX, но официального подтверждения этому не было.