Перед покушением на Ким Чен Нама подозреваемой дали «детское масло» и заплатили 90 долларов

Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, рассказала, как незнакомый ей человек попросил ее поучаствовать в розыгрыше для телешоу. Ей заплатили 400 малайзийских ринггитов (примерно 90 долларов США) и дали что-то похожее на детское масло. Этой жидкостью она намазала лицо Ким Чен Наму.

Подозреваемая — гражданка Индонезии по имени Сити Аишах. Она находится под арестом в Малайзии, где было совершено покушение на Ким Чен Нама. О показаниях подозреваемой рассказал индонезийский дипломат, которому разрешили поговорить с ней.