Австралийского продюсера по ошибке показали в подборке с умершими кинематографистами на «Оскаре»

В видеоролик в память об умерших в 2016 году кинематографистах, который был показан на церемонии вручения премии «Оскар», вместо фотографии покойной австралийской художницы по костюмам Джанет Паттерсон попал снимок живой женщины — продюсера из Австралии Джен Чепмен.

Another Oscar embarrassment: 'In-Memoriam' tribute featured image of producer who's still alive https://t.co/NBFF21G0QB — Variety (@Variety) February 27, 2017

«Я была опустошена тем, что мое изображение использовали вместо фото моей большой подруги и многолетней коллеги Джанет Паттерсон. Я очень просила ее агентство проверить любое фото, которое может быть использовано, и им сказали, что у Академии все под контролем», — рассказала Чепмен изданию Variety.

Джанет Паттерсон умерла в октябре 2016 года. Она номинировалась на «Оскар» за работу над фильмами «Пианино», «Портрет леди», «Оскар и Люсинда» и «Яркая звезда».

«Пианино» и «Яркую звезду» спродюсировала Джен Чепмен; режиссером обоих фильмов (а также «Портрета леди») была Джейн Кэмпион. На этой фотографии они изображены втроем:

A tribute to costume designer Janet Patterson by Jane Campion & Jan Chapman: https://t.co/wIdjyrjG4Q (via @ClareStewartBFI ) pic.twitter.com/GzgpdnGj5K — Isabel Stevens (@IsStevens) November 14, 2016

В Американской киноакадемии пока не прокомментировали случившееся. Ошибка может быть связана с тем, что фотография Чепмен несколько раз использовалась в интернете на страницах про Паттерсон (к примеру, здесь и здесь).