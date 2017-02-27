Австралийского продюсера по ошибке показали в подборке с умершими кинематографистами на «Оскаре»

Variety
15:09, 27 февраля 2017
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В видеоролик в память об умерших в 2016 году кинематографистах, который был показан на церемонии вручения премии «Оскар», вместо фотографии покойной австралийской художницы по костюмам Джанет Паттерсон попал снимок живой женщины — продюсера из Австралии Джен Чепмен.

«Я была опустошена тем, что мое изображение использовали вместо фото моей большой подруги и многолетней коллеги Джанет Паттерсон. Я очень просила ее агентство проверить любое фото, которое может быть использовано, и им сказали, что у Академии все под контролем», — рассказала Чепмен изданию Variety.

Джанет Паттерсон умерла в октябре 2016 года. Она номинировалась на «Оскар» за работу над фильмами «Пианино», «Портрет леди», «Оскар и Люсинда» и «Яркая звезда».

«Пианино» и «Яркую звезду» спродюсировала Джен Чепмен; режиссером обоих фильмов (а также «Портрета леди») была Джейн Кэмпион. На этой фотографии они изображены втроем:

Слева направо: Джен Чепмен, Джанет Паттерсон и Джейн Кэмпион

В Американской киноакадемии пока не прокомментировали случившееся. Ошибка может быть связана с тем, что фотография Чепмен несколько раз использовалась в интернете на страницах про Паттерсон (к примеру, здесь и здесь).

На церемонии вручения «Оскаров» произошла ошибка во время объявления победителей в номинации «Лучший фильм». Актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй передали не тот конверт, из-за чего вместо «Лунного света» он назвал победителем главной номинации «Ла-Ла Ленд». Ошибка обнаружилась, когда продюсеры «Ла-Ла Ленда» уже поднялись на сцену и получили награду.

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