В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В центре Москвы начался марш памяти политика Бориса Немцова. Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Как написал в своем фейсбуке активист Петр Царьков, полиция конфисковала некоторые плакаты, на которых упоминался президент России Владимир Путин. Царьков заметил, что у участников также изымали украинские флаги. Перед началом марша также был задержан активист «Солидарности» Константин Ершов.

По данным «Белого счетчика», к 14:00 на марш пришли 7,7 тысячи человек.

Перед началом марша находившегося во главе колонны председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.

У рамок, перед входом на марш. pic.twitter.com/AcY6aWgCMb — Agent Freedom (@Agent_Freedom) February 26, 2017

Шествие пройдет от Страстного бульвара, по бульварному кольцу и до проспекта Сахарова: https://t.co/Ps4U9Ju4Fc pic.twitter.com/iG6oXfiJxq — Телеканал Дождь (@tvrain) February 26, 2017

На соседних улицах, как отмечает корреспондент «Дождя», проходят праздничные мероприятия в честь Масленицы.

Акции памяти Бориса Немцова также прошли в Новосибирске и Кирове, передает «Интерфакс». Мероприятия также запланированы в Ярославле, Перми и Казани. В Санкт-Петербурге запланирован митинг на Марсовом поле.

Пришла на марш в Питере. Много знакомых, да и вообще много людей. Приходите на Марсово! pic.twitter.com/TV89Lt1yyX — Aнна Велликок (@annavellikok) February 26, 2017