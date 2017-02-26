В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В центре Москвы начался марш памяти политика Бориса Немцова. Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Как написал в своем фейсбуке активист Петр Царьков, полиция конфисковала некоторые плакаты, на которых упоминался президент России Владимир Путин. Царьков заметил, что у участников также изымали украинские флаги. Перед началом марша также был задержан активист «Солидарности» Константин Ершов.
По данным «Белого счетчика», к 14:00 на марш пришли 7,7 тысячи человек.
Перед началом марша находившегося во главе колонны председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.
У рамок, перед входом на марш. pic.twitter.com/AcY6aWgCMb— Agent Freedom (@Agent_Freedom) February 26, 2017
Марш памяти Бориса Немцова (@ Страстной бульвар in Москва w/ @tumkir @t0sheg) https://t.co/DnKzFaIgH0 pic.twitter.com/V5pgCZu680— Ekaterina Fefelova (@nikta3908) February 26, 2017
Шествие пройдет от Страстного бульвара, по бульварному кольцу и до проспекта Сахарова: https://t.co/Ps4U9Ju4Fc pic.twitter.com/iG6oXfiJxq— Телеканал Дождь (@tvrain) February 26, 2017
На соседних улицах, как отмечает корреспондент «Дождя», проходят праздничные мероприятия в честь Масленицы.
Акции памяти Бориса Немцова также прошли в Новосибирске и Кирове, передает «Интерфакс». Мероприятия также запланированы в Ярославле, Перми и Казани. В Санкт-Петербурге запланирован митинг на Марсовом поле.
Пришла на марш в Питере. Много знакомых, да и вообще много людей. Приходите на Марсово! pic.twitter.com/TV89Lt1yyX— Aнна Велликок (@annavellikok) February 26, 2017
Скандируют Россия без Путина. Полицейские просят прекратить. 2 тысячи уже прошло. pic.twitter.com/fFsTXhh3ZK— Арсений Веснин (@ars_ves) February 26, 2017