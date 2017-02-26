В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Дождь
11:30, 26 февраля 2017
Надежный источник

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В центре Москвы начался марш памяти политика Бориса Немцова. Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Как написал в своем фейсбуке активист Петр Царьков, полиция конфисковала некоторые плакаты, на которых упоминался президент России Владимир Путин. Царьков заметил, что у участников также изымали украинские флаги. Перед началом марша также был задержан активист «Солидарности» Константин Ершов.

По данным «Белого счетчика», к 14:00 на марш пришли 7,7 тысячи человек.

Перед началом марша находившегося во главе колонны председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова облили зеленкой.

На соседних улицах, как отмечает корреспондент «Дождя», проходят праздничные мероприятия в честь Масленицы.

Акции памяти Бориса Немцова также прошли в Новосибирске и Кирове, передает «Интерфакс». Мероприятия также запланированы в Ярославле, Перми и Казани. В Санкт-Петербурге запланирован митинг на Марсовом поле.

Организаторы московского марша хотели провести его по набережной до Большого Москворецкого моста около Кремля, где был убит Немцов. Власти отказались согласовать такой маршрут.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Суд над предполагаемыми убийцами начался в октябре 2016 года. Следствие считает непосредственным исполнителем преступления бывшего бойца чеченского батальона «Север» Заура Дадаева.
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