Михаила Касьянова облили зеленкой перед началом марша памяти Немцова

Дождь
11:24, 26 февраля 2017
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Перед началом марша памяти политика Бориса Немцова в Москве неизвестный мужчина напал на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова и облил его зеленкой.

Как пишет в твиттере корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева, провокатор был выведен полицией и задержан. Мужчина кричал «Россия с Путиным!».

Начало марша памяти Немцова в Москве было запланировано на 14:00. К этому моменту на Страстном бульваре собрались 7,7 тысячи человек, по данным движения «Белый счетчик». Шествие должно пройти по бульварам до проспекта Сахарова.
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