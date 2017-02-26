Михаила Касьянова облили зеленкой перед началом марша памяти Немцова
Перед началом марша памяти политика Бориса Немцова в Москве неизвестный мужчина напал на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова и облил его зеленкой.
Как пишет в твиттере корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева, провокатор был выведен полицией и задержан. Мужчина кричал «Россия с Путиным!».
Касьянова неизвестный облил зелёнкой #марш #немцов #маршпамятинемцова pic.twitter.com/a5M77mrHaD— Юрий Тюмин (@tyumin_ru) February 26, 2017
Михаилу Касьянову неизвестный плеснул в лицо зеленку pic.twitter.com/655NpWo1Yz— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) February 26, 2017
Вот тот, кто облил Касьянова зеленкой pic.twitter.com/cso07WjRRt— Телеканал Дождь (@tvrain) February 26, 2017
Начало марша памяти Немцова в Москве было запланировано на 14:00. К этому моменту на Страстном бульваре собрались 7,7 тысячи человек, по данным движения «Белый счетчик». Шествие должно пройти по бульварам до проспекта Сахарова.