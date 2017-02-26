Михаила Касьянова облили зеленкой перед началом марша памяти Немцова

Как пишет в твиттере корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева, провокатор был выведен полицией и задержан. Мужчина кричал «Россия с Путиным!».

Перед началом марша памяти политика Бориса Немцова в Москве неизвестный мужчина напал на председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова и облил его зеленкой.

Начало марша памяти Немцова в Москве было запланировано на 14:00. К этому моменту на Страстном бульваре собрались 7,7 тысячи человек, по данным движения «Белый счетчик». Шествие должно пройти по бульварам до проспекта Сахарова.