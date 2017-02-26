Активисты насчитали 15 тысяч участников на марше памяти Немцова. Полиция рассказала о пяти тысячах
Обновление. Как сообщает корреспондент «Медузы», марш завершился около 15:45, когда последние участники дошли до проспекта Сахарова.
На марш памяти Бориса Немцова в Москве пришли более 15 тысяч человек, объявили активисты «Белого счетчика», которые фиксировали проход участников через рамки металлоискателей.
К 15 часам на #МаршНемцова пришли 15,2 тыс.чел. (с учетом группы, пропущенной в 15:05). Подсчет окончен. #БелыйСчётчик pic.twitter.com/dffjWb1vZH— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 26, 2017
При этом московская полиция заявила, что в марше принимают участие только пять тысяч человек.
#МаршНемцова: шествие продолжается, это Трубная, «хвоста» колонны пока не видно pic.twitter.com/eRCcyqwf2y— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 26 февраля 2017 г.
Марш начался около 14:30 по московскому времени и пока не завершился. Участники двигаются от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Московская акция памяти стала крупнейшей из тех, которые прошли 26 февраля в российских городах. В Санкт-Петербурге около двух тысяч человек прошли от метро «Горьковская» к Марсовому полю, где состоялся согласованный митинг.
Перед началом московского марша на возглавлявшего колонну председателя ПАРНАС Михаила Касьянова напал неизвестный. Он облил политика зеленкой. Мужчину задержала полиция.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. В 2016 году на марш памяти Немцова пришли более 24 тысяч человек.