Активисты насчитали 15 тысяч участников на марше памяти Немцова. Полиция рассказала о пяти тысячах

Обновление. Как сообщает корреспондент «Медузы», марш завершился около 15:45, когда последние участники дошли до проспекта Сахарова.

На марш памяти Бориса Немцова в Москве пришли более 15 тысяч человек, объявили активисты «Белого счетчика», которые фиксировали проход участников через рамки металлоискателей.

При этом московская полиция заявила, что в марше принимают участие только пять тысяч человек.

Марш начался около 14:30 по московскому времени и пока не завершился. Участники двигаются от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.