Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов. Первыми туда попали «СМИ2» и «Новости@Mail.ru»

Роскомнадзор создал реестр новостных агрегаторов, деятельность которых с 1 января 2017 года регулируется специальной статьей закона «Об информации». Первыми в этот реестр попали «СМИ2» и «Новости@Mail.ru».

Почему пока в список включены только эти два ресурса, в ведомстве не уточнили. Ранее сообщалось, что кандидатами на попадание в реестр стали шесть сайтов, в том числе самый популярный в России новостной агрегатор «Яндекс.Новости».