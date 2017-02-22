Роскомнадзор запустил реестр новостных агрегаторов. Первыми туда попали «СМИ2» и «Новости@Mail.ru»
Роскомнадзор создал реестр новостных агрегаторов, деятельность которых с 1 января 2017 года регулируется специальной статьей закона «Об информации». Первыми в этот реестр попали «СМИ2» и «Новости@Mail.ru».
Почему пока в список включены только эти два ресурса, в ведомстве не уточнили. Ранее сообщалось, что кандидатами на попадание в реестр стали шесть сайтов, в том числе самый популярный в России новостной агрегатор «Яндекс.Новости».
Новостным агрегатором, на который распространяется новый закон, может быть признан только ресурс с посещаемостью более миллиона человек в сутки, владельцем которого является россиянин или российская компания.
По новому закону агрегаторы обязаны проверять всю распространяемую информацию, исключение сделано только для сообщений от СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре. В результате «Яндекс.Новости» отказались от работы с незарегистрированными СМИ, так как проверить весь поток информации в сервисе посчитали невозможным.