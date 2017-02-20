Роскомнадзор назвал кандидатов на включение в реестр новостных агрегаторов

Роскомнадзор перечислил сайты, которые, по мнению ведомства, подпадают под новый закон о новостных агрегаторах. В список вошли «Яндекс.Новости», Google News, «Новости@Mail.ru», «Рамблер Новости», «СМИ2» и портал Microsoft Network.

Всем этим сайтам направили уведомление о том, что до 21 февраля они должны отчитаться о суточной посещаемости. После этого сайты также должны будут представить в Роскомнадзор сведения о своих владельцах, к которым будут предъявляться дальнейшие требования по исполнению закона.

Затем Роскомнадзор будет принимать решение о том, включать ли новостной агрегатор в реестр. По закону туда может быть включен только агрегатор с посещаемостью более миллиона человек в месяц, владелец которого — россиянин или российская компания.