Роскомнадзор назвал кандидатов на включение в реестр новостных агрегаторов

Роскомнадзор
11:53, 20 февраля 2017
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Роскомнадзор перечислил сайты, которые, по мнению ведомства, подпадают под новый закон о новостных агрегаторах. В список вошли «Яндекс.Новости», Google News, «Новости@Mail.ru», «Рамблер Новости», «СМИ2» и портал Microsoft Network.

Всем этим сайтам направили уведомление о том, что до 21 февраля они должны отчитаться о суточной посещаемости. После этого сайты также должны будут представить в Роскомнадзор сведения о своих владельцах, к которым будут предъявляться дальнейшие требования по исполнению закона.

Затем Роскомнадзор будет принимать решение о том, включать ли новостной агрегатор в реестр. По закону туда может быть включен только агрегатор с посещаемостью более миллиона человек в месяц, владелец которого — россиянин или российская компания.

Закон о новостных агрегаторах вступил в силу с 1 января 2017 года. Агрегаторы обязали проверять достоверность всей публикуемой информации, исключение сделано только для новостей СМИ, которые официально зарегистрированы в России. Это сделано потому, что эти СМИ сами могут быть привлечены к ответственности по российским законам. За нарушение закона предусмотрены штрафы до трех миллионов рублей.
Перед вступлением закона в силу крупнейший российский новостной агрегатор «Яндекс.Новости» объявил, что он не будет выдавать в своих лентах сообщения СМИ, которые не зарегистрированы в России. В «Яндексе» объяснили, что физически не смогут проверить все сообщения от этих редакций.
В результате, например, новости «Медузы» не появляются в «Яндекс.Новостях», так как издание зарегистрировано в Латвии.

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