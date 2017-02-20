«Единая Россия» объяснила разницу между гражданством и паспортом ДНР

РИА Новости
11:56, 20 февраля 2017
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Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон не является гражданином иностранного государства, несмотря на паспорт ДНР, заявил первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Константин Мазуревский.

Таким образом Мазуревский прокомментировал сообщения СМИ о том, что «Единой России» придется решать вопрос со вторым гражданством Кобзона из-за паспорта ДНР.

«Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства», — сказал Мазуревский.

«Кобзон Иосиф Давыдович не является гражданином иностранного государства по причине того, что Донецкая народная республика государством не является», — заявил первый замруководителя Центрального исполкома партии Константин Мазуревский

РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в июне заявил, что Иосифу Кобзону будет выдан паспорт ДНР. Кобзон публично поддерживал сепаратистов, а также неоднократно выступал на подконтрольных им территориях. Кобзон внесен в санкционные списки ЕС и США.
19 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании удостоверяющих личность документов, выданных властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР соответственно). Независимость ДНР и ЛНР власти России не признают.
«Единая Россия» 16 февраля исключила из своих рядов бывшего депутата Марию Максакову. Такое решение, объявили представители руководства партии, было принято из-за наличия у Максаковой двух гражданств — России и Германии.

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