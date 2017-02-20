«Единая Россия» объяснила разницу между гражданством и паспортом ДНР

Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон не является гражданином иностранного государства, несмотря на паспорт ДНР, заявил первый замруководителя Центрального исполкома «Единой России» Константин Мазуревский.

Таким образом Мазуревский прокомментировал сообщения СМИ о том, что «Единой России» придется решать вопрос со вторым гражданством Кобзона из-за паспорта ДНР.

«Надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства», — сказал Мазуревский.