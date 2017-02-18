Россия признала паспорта ДНР и ЛНР

Россия признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные властями ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Помимо паспортов, признаны действительными документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.

На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.

В указе говорится, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — до урегулирования конфликта в Донбассе.

Указ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» со ссылкой на «общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права».