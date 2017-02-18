Россия признала паспорта ДНР и ЛНР
Россия признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные властями ДНР и ЛНР. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Помимо паспортов, признаны действительными документы об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационные знаки автомобилей.
На основании документов, выданных в ДНР и ЛНР, разрешается въезд в Россию.
В указе говорится, что паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — до урегулирования конфликта в Донбассе.
Указ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина» со ссылкой на «общепризнанные принципы и нормы международного гуманитарного права».
В начале февраля РБК опубликовало расследование, в котором говорится, что российские авиакомпании, гостиницы и РЖД фактически признают паспорта самопровозглашенных республик востока Украины. Представитель ДНР Денис Пушилин рассказал, что по такому паспорту можно пересекать границу с Россией.
Юрист американской компании Bryan Cave LLP Клиф Бернс сказал РБК, что юридическое признание ДНР и ЛНР является основанием для введения санкций против российских компаний.