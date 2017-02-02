РБК рассказало о фактическом признании в России паспортов ДНР и ЛНР

Российские авиакомпании, гостиницы и РЖД фактически признают паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, принимая их в качестве документов, удостоверяющих личность. Об этом рассказывается в расследовании РБК.

Корреспондент издания был свидетелем того, как обладатель паспорта ДНР по этому документу купил билет на рейс «Победы», прошел контроль, купил билет на поезд и забронировал гостиницу. Зампредседателя народного совета ДНР Денис Пушилин также рассказал РБК, что по паспорту ДНР можно пересекать границу между Россией и непризнанными республиками.

В авиакомпании S7 изданию подтвердили, что принимают паспорта ДНР и ЛНР. При этом в «Аэрофлоте» заявили, что категорически отвергают работу с паспортами непризнанных Россией государств. В РЖД сослались на требования Минтранса, которые не позволяют продавать билет гражданам государств, которых нет в утвержденном списке.

Юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс рассказал РБК, что юридическое признание ДНР и ЛНР может служить основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний. Источник РБК в исполнительной власти пояснил, что неформальное признание паспортов связано с отказом Украины проводить паспортизацию жителей ДНР и ЛНР. В этих условиях жители республик вынуждены получать паспорта непризнанных государств.