Мария Максакова избралась в Госдуму с двойным гражданством. Что теперь ей грозит?

Бывшего депутата Госдумы Марию Максакову, которая в прошлом году уехала из России на Украину, исключили из партии «Единая Россия». В руководстве партии заявили, что Максакова нарушила закон, запрещающий избираться в парламент людям с двойным гражданством. За день до этого заявления Максакова рассказала в интервью «Медузе» , что у нее с детства есть гражданство Германии. «Медуза» попыталась разобраться, каким образом Максакова стала депутатом и имеет ли право «Единая Россия» исключать ее из партии.

У Максаковой действительно есть двойное гражданство?

Да. Мария Максакова родилась в Германии, ее отец — немец, так что она сразу получила гражданство этой страны. Как рассказала сама Максакова «Медузе», она сообщила в ФМС, что у нее есть гражданство иностранного государства, как того требовал закон, подписанный Владимиром Путиным в июне 2014 года.

Фотография бланка, поданного Марией Максаковой в ФМС в 2014 году

Позволяет ли закон избираться в Думу людям с двойным гражданством?

Нет. Закон напрямую запрещает депутатам Госдумы и региональных законодательных собраний, членам Совета Федерации и крупным чиновникам иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства. Такие поправки в законодательство ввели в 2006 году. Максакова стала депутатом Госдумы в декабре 2011 года.

Каким образом Максакова стала депутатом, раз у нее двойное гражданство?

Неизвестно. Максакова сказала «Медузе», что узнала о запрете уже после того партийного съезда, на котором были утверждены федеральные и региональные списки кандидатов. По ее словам, перед выборами 2011 года она обсуждала свое второе гражданство [с коллегами по партии] «только в личных разговорах», а специально уведомлять никого не требовалось. Ранее в интервью Максакова утверждала, что депутаты обнаружили, что у нее есть гражданство Германии, только после выборов и пытались заставить ее от него отказаться. В то же время бывший депутат Александр Хинштейн из «Единой России» обвинил Максакову во лжи, сказав, что все кандидаты подписывали документ об отсутствии второго гражданства.

Максакова заявляет, что в ГД знали о ее гражданстве ФРГ. Ложь Все кандидаты в депутаты письменно уведомляют об отсутствии 2-го гражданства. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) February 16, 2017

Информация о том, что у Максаковой может быть двойное гражданство, уже обсуждалась в СМИ — в 2015 году «Московский комсомолец» писал, что комиссия по этике собирается прояснить этот вопрос. Так что заявления о том, что депутаты ничего не знали, выглядят странно.

Проверять, нет ли среди кандидатов в депутаты людей, которым закон не позволяет участвовать в выборах, должна Центральная избирательная комиссия. Перед выборами 2016 года глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что проверка выявила среди кандидатов в парламент 80 человек с двойным гражданством. Но в 2011 году, судя по всему, у ЦИК не было претензий к кандидатуре Максаковой. Возможно, дело в том, что тогда еще не было закона, который обязывал всех под страхом уголовной ответственности сообщать об иностранном гражданстве властям, так что у комиссии было меньше данных.

Максакову имеют право исключать из «Единой России»?

В целом — да, имеют. Но тот факт, что ее исключили именно за наличие двойного гражданства (об этом можно судить по высказываниям секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского), противоречит уставу «Единой России» и закону о политических партиях, потому что там нет такого запрета. Там есть запрет на вступление в партию для иностранных граждан.

Максаковой грозит уголовное преследование за нарушение закона о выборах депутата?

Никакой специальной статьи о сокрытии двойного гражданства при избрании депутатом Государственной думы в законодательстве нет. Закон, запрещающий любому россиянину скрывать наличие второго гражданства, вступил в силу только в 2014 году. Вероятно, если бы Максакова была депутатом, она рисковала бы досрочным прекращением полномочий, но она не участвовала в выборах 2016 года.