НОД устроил около «России сегодня» пикет против «культа Трампа» в СМИ

Meduza
14:17, 15 февраля 2017

Активисты Национально-освободительного движения (НОД) устроили у здания агентства «Россия сегодня» в Москве митинг против постоянного упоминания в СМИ президента США Дональда Трампа.

Протестующие держали плакаты со словами «Нет культу Трампа в наших СМИ», «СМИ! Очнитесь! Здесь Россия! Наш президент Путин В. В.». Некоторые лозунги были адресованы непосредственно гендиректору агентства «Россия сегодня», ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву; активисты назвали его «трампоманом» и потребовали перестать «пиарить» американского президента.

Митинг НОД произошел на следующий день после слов пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Трамп ждет от РФ возвращения Крыма Украине. Уже 15 февраля Трамп сам высказался о присоединении Крыма к РФ, связав это событие с недостаточной жесткостью предыдущей администрации США.

Гендиректор агентство «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» неоднократно негативно высказывался о предыдущем президенте США Бараке Обаме (например, так), при этом уважительно отзываясь о Дональде Трампе. Главред агентства Маргарита Симоньян после победы Трампа рассказала о желании проехаться по Москве с американским флагом.
В начале февраля рейтинги «Интерфакса» и «Медиалогии» показали, что в январе российские СМИ больше упоминали Дональда Трампа, чем Владимира Путина.
Движение НОД основал депутат Госдумы Евгений Федоров. Члены организации считают, что Россия находится под управлением США, и называют своей целью «восстановление суверенитета, потерянного в 1991 году».

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