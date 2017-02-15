НОД устроил около «России сегодня» пикет против «культа Трампа» в СМИ

Активисты Национально-освободительного движения (НОД) устроили у здания агентства «Россия сегодня» в Москве митинг против постоянного упоминания в СМИ президента США Дональда Трампа.

Протестующие держали плакаты со словами «Нет культу Трампа в наших СМИ», «СМИ! Очнитесь! Здесь Россия! Наш президент Путин В. В.». Некоторые лозунги были адресованы непосредственно гендиректору агентства «Россия сегодня», ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву; активисты назвали его «трампоманом» и потребовали перестать «пиарить» американского президента.

Трамп уже не в моде. Акция НОДа сейчас в Москве, у агентства "Россия сегодня" pic.twitter.com/nXCVQTxtk6 — Andrey Borodulin (@_Borodulin) February 15, 2017

This, from AFP's @malpasanna: A protest against Russian state tv showing too much Trump! pic.twitter.com/2CqUfmX14h — Rob S (@RobPulseNews) February 15, 2017

Митинг НОД произошел на следующий день после слов пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что Трамп ждет от РФ возвращения Крыма Украине. Уже 15 февраля Трамп сам высказался о присоединении Крыма к РФ, связав это событие с недостаточной жесткостью предыдущей администрации США.