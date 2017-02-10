Турция: у России были координаты погибших в результате авиаудара военных

Согласно заявлению Генштаба, погибшие военнослужащие находились в одном и том же здании в течение десяти дней; страны обменивались координатами для предотвращения инцидентов на протяжении месяца.

Генштаб вооруженных сил Турции заявил, что у России были координаты расположения турецких военных, погибших 9 февраля в результате российского авиаудара в Сирии.

Утром 9 февраля в результате российского авиаудара в районе сирийского города Эль-Баб погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Россия заявила, что военные руководствовались координатами, полученными от Турции; источники в Минобороны РФ рассказали «Коммерсанту», что бомбы были сброшены на заранее согласованные обеими странами цели, а турецких военных в этом квадрате не должно было быть.

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с инцидентом.

Город Эль-Баб находится под контролем террористов из «Исламского государства». Территорию к югу контролируют сирийские военные, которых поддерживает РФ, к северу — сирийские повстанцы и Турция. В январе Россия объявила о проведении первой совместной операции с Турцией на территории Сирии.