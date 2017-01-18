Россия и Турция начали первую совместную операцию против ИГ в Сирии

17 января о нанесении ударов по объектам ИГ в районе Эль-Баба также сообщали американские военные.

Операция идет в провинции Алеппо в районе города Эль-Баб, который контролируют боевики ИГ. В ней участвуют девять российских и восемь турецких военных самолетов.

Вооруженные силы России и Турции начали первую совместную операцию против террористов из «Исламского государства» на территории Сирии, сообщает Генштаб ВС РФ.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Официальная цель кампании — поддержка войск президента Сирии Башара Асада в борьбе с террористами. Противники Асада неоднократно обвиняли РФ в нанесении авиаударов по гражданским объектам и по повстанцам, которых международное сообщество не считает террористами.

Турция поддерживает в сирийском конфликте повстанцев из Свободной армии Сирии. В августе 2016 года турецкие войска при участии повстанцев взяли под контроль территорию на севере Сирии, которую ранее удерживали боевики ИГ. Турция также действует в Сирии против курдов, которые контролируют большую часть прилегающих к сирийско-турецкой границе территорий.

В конце 2016 года Россия и Турция объявили о согласовании очередного перемирия в Сирии. При содействии этих стран и Ирана планируется провести переговоры об урегулировании сирийского конфликта в Астане.