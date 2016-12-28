Россия, Турция и Иран решили разделить Сирию на зоны влияния

Россия, Турция и Иран разрабатывают проект разделения Сирии на неофициальные зоны влияния, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно договоренностям, которые пока находятся в «зачаточном состоянии», Сирия должна превратиться в своего рода федерацию под контролем алавитов —последователей близкого к шиитам религиозного течения, к которому принадлежит нынешний президент Башар Асад.

Асад сможет остаться у власти до следующих президентских выборов в 2021 году, после чего уступит власть «менее противоречивому алавитскому кандидату». По данным Reuters, идею отстранения действующего президента не поддерживает Иран.

На какие именно зоны влияния предлагается поделить Сирию, агентство не уточняет. Сообщается лишь, что Турция хочет получить контроль над приграничной территорией на севере страны, которая по большей части подконтрольна сирийским курдам, которых Анкара рассматривает как союзников турецкой запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Когда „Исламское государство“ будет уничтожено, Россия может оказать Турции поддержку в Сирии, с тем чтобы покончить с PПК», — заявил Reuters высокопоставленный чиновник правительства Турции.

Целью Ирана, пишет агентство, является сохранение наземного коридора для поставок оружия шиитскому ливанскому движению «Хезболла». Россия рассчитывает, в частности, путем сирийского урегулирования подтвердить свой статус сверхдержавы.