«Коммерсант»: в Минобороны указали на вину Турции в гибели военных при налете

В Минобороны РФ считают, что одной из причин российского авиаудара по турецким военным стала несогласованность действий в войсках Турции. Об этом «Коммерсанту» рассказали неназванные источники в органах военного управления.

Собеседники издания пояснили, что подготовка удара 9 февраля ничем не отличалась от предыдущих совместных операций двух стран. Российские пилоты сбросили бомбы по заранее утвержденным целям в районе сирийского Эль-Баба. По какой причине в заданном квадрате оказались турецкие войска, неизвестно.

Ранее российские бомбардировщики и штурмовики совместно с турецкой авиацией уже наносили удары в районе Эль-Баба 18, 21 и 26 января. Новая операция была подготовлена после того, как предыдущие рейды были признаны успешными.

После инцидента с гибелью турецких военных министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны доработают механизм согласования совместных действий.