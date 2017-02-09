Российская авиация нанесла удар по турецким военным. Три человека погибли

Российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии, сообщил Генштаб Турции. В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Удар был нанесен по зданию, где находились турецкие военные, расположенному в окрестностях сирийского города Эль-Баб, сообщает Hurriyet Daily со ссылкой на заявление Генштаба.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия, заявил Генштаб.

Сообщения о том, что Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВВС по турецким военным в Сирии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что «сегодня [9 февраля] рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».