Российская авиация нанесла удар по турецким военным. Три человека погибли

Hurriyet Daily News
15:06, 9 февраля 2017
Надежный источник

Российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии, сообщил Генштаб Турции. В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Удар был нанесен по зданию, где находились турецкие военные, расположенному в окрестностях сирийского города Эль-Баб, сообщает Hurriyet Daily со ссылкой на заявление Генштаба.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия, заявил Генштаб.

Сообщения о том, что Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВВС по турецким военным в Сирии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что «сегодня [9 февраля] рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».

24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили в районе сирийской границы российский Су-24. Пилот самолета и российский морпех, принимавший участие в поисково-спасательной операции, погибли. Турция заявила, что Су-24 нарушил ее воздушное пространство, Россия уверяла, что самолет не покидал небо Сирии.
После сбитого Су-24 отношения между РФ и Турцией резко ухудшились. Россия, в числе прочего, ввела запрет на организованный отдых своих граждан на турецких курортах. Также был запрещен импорт в РФ ряда категорий турецких продуктов и отменен облегченный визовый режим для граждан Турции.
Отношения между странами были восстановлены в июле 2016 года, когда Эрдоган направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором выразил сожаление по поводу случившегося.
Турецкие военные проводят наземную операцию на территории сирийской провинции Алеппо с ноября 2016 года. Частью операции, получившей название «Щит Евфрата», является осада города Эль-Баб, находящегося под контролем ИГ.

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