В Мосгордуме одобрили запрет на кальяны и электронные сигареты в общественных местах

Профильная комиссия Мосгордумы одобрила законопроект, фактически приравнивающий кальяны и электронные сигареты к табачным изделиям.

Законопроект, в числе прочего, устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним «устройств, имитирующих курение табака», а также расходных материалов к ним.

Также предполагается введение запрета на использование таких устройств в заведениях общественного питания, офисах, гостиницах, государственных и муниципальных учреждениях, а также в общественном транспорте, включая поезда дальнего следования, на вокзалах, в аэропортах, на детских площадках и возле школ.

Законопроект запрещает рекламу заменителей сигарет, обязывает производителей полностью указывать состав смесей и предполагает увеличение акцизов на них

Комиссия также одобрила еще два законопроекта: о праве регионов полностью запрещать на своей территории продажу спиртных напитков и о запрете на продажу алкогольных энергетиков на всей территории РФ.

Предполагается, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты Мосгордумой, после чего их направят на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.