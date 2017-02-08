В Мосгордуме одобрили запрет на кальяны и электронные сигареты в общественных местах

РБК
12:41, 8 февраля 2017
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Профильная комиссия Мосгордумы одобрила законопроект, фактически приравнивающий кальяны и электронные сигареты к табачным изделиям.

Законопроект, в числе прочего, устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним «устройств, имитирующих курение табака», а также расходных материалов к ним.

Также предполагается введение запрета на использование таких устройств в заведениях общественного питания, офисах, гостиницах, государственных и муниципальных учреждениях, а также в общественном транспорте, включая поезда дальнего следования, на вокзалах, в аэропортах, на детских площадках и возле школ.

Законопроект запрещает рекламу заменителей сигарет, обязывает производителей полностью указывать состав смесей и предполагает увеличение акцизов на них

Комиссия также одобрила еще два законопроекта: о праве регионов полностью запрещать на своей территории продажу спиртных напитков и о запрете на продажу алкогольных энергетиков на всей территории РФ.

Предполагается, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты Мосгордумой, после чего их направят на рассмотрение в нижнюю палату федерального парламента.

Мосгордума также намерена внести в федеральный парламент поправки в закон о регулировании производства и оборота алкоголя, которые позволят региональным властям полностью запрещать продажу на своей территории всей алкогольной продукции или отдельных ее видов. Сейчас власти субъектов могут ограничивать время и места продаж спиртного.

РБК
В рамках антитабачной кампании в 2013–2014 годах было запрещено курение в общественных местах, включая рестораны, аэропорты, вокзалы и поезда, а также ужесточены правила продажи табачных изделий. За курение в неположенном месте грозит штраф до 3 тысяч рублей.
Запрет на продажу алкогольных энергетиков был введен в Москве в 2015 году. Схожие запреты действуют и в ряде других регионах России.
С 2017 года в России был введен акциз на электронные сигареты и жидкости для них.

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