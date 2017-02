Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»

-Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы. Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации. Ну а Юля у меня уже стала профи по быстрому сбору сумки в соответствии с инструкцией "Что можно туда взять". #thuglife #приговор #mylifestyle #гражданин_пройдемте

A photo posted by navalny4 (@navalny4) on Feb 8, 2017 at 1:01am PST