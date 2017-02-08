Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»

Алексея Навального и Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Это следует из текста приговора, который зачитывает в Ленинском районном суде Кирова судья Алексей Втюрин, передает корреспондент «Медузы». Назначенное наказание будет оглашено позднее.

Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3 — Alexey Navalny (@navalny) February 8, 2017

Ранее обвинение попросило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам. Помимо этого прокуратура попросила назначить обоим штраф — по 500 тысяч рублей.

Сам Навальный исключил возможность оправдательного приговора и приехал на оглашение с сумкой, подготовленной для СИЗО.