ФСБ пообещала не вводить контроль на границе с Белоруссией

Интерфакс
14:21, 6 февраля 2017
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ФСБ сообщила, что создание пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии не предусматривает введение пограничного контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов.

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

Целью введения пограничной зоны, как заявили в ФСБ, является «выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

В сообщении отмечается, что подписанные директором ФСБ приказы <…> «не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств».

Интерфакс
1 февраля ФСБ России сообщила об установлении пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии. Сейчас какой-либо контроль на границе между странами, образующими Союзное государство, отсутствует. В МИД Белоруссии заявили, что Россия не уведомила Минск о своем решении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание пограничной зоны может спровоцировать «серьезный конфликт» между странами.
2 февраля член Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что контроль на границе будет введен для граждан «третьих стран». Как без проверки документов предполагается узнавать, гражданин какой страны пересекает границу, сенатор не уточнил.
В январе 2017 года Белоруссия объявила о введении безвизового режима для граждан 80 стран, прибывающих в страну через аэропорт Минска. Безвизовый режим вступит в силу в первой половине февраля.

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