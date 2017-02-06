ФСБ пообещала не вводить контроль на границе с Белоруссией

ФСБ сообщила, что создание пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии не предусматривает введение пограничного контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов.

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

Целью введения пограничной зоны, как заявили в ФСБ, является «выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».