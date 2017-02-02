Контроль на границе с Белоруссией введут для граждан третьих стран

Россия вводит режим пограничной зоны на границе с Белоруссией для контроля за перемещениями граждан третьих стран. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В качестве примера Косачев привел граждан «соседней Украины». По словам сенатора, усиление контроля — «нормальный, штатный процесс, призванный устранить пробелы в режиме функционирования госграницы РФ».

Для граждан Белоруссии и России никаких новых ограничений, по словам Косачева, не будет.