Контроль на границе с Белоруссией введут для граждан третьих стран
Россия вводит режим пограничной зоны на границе с Белоруссией для контроля за перемещениями граждан третьих стран. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В качестве примера Косачев привел граждан «соседней Украины». По словам сенатора, усиление контроля — «нормальный, штатный процесс, призванный устранить пробелы в режиме функционирования госграницы РФ».
Для граждан Белоруссии и России никаких новых ограничений, по словам Косачева, не будет.
1 февраля стало известно, что ФСБ вводит на границе с Белоруссией режим пограничной зоны, решение вступит в силу 6 февраля. Сейчас какой-либо контроль на границе между Россией и Белоруссией отсутствует, к 2011 году с нее убрали все пропускные пункты.
В Минске заявили, что Москва не предупредила их о возвращении режима пограничной зоны, но призвали «не драматизировать ситуацию».
Причины ужесточения пограничного режима не объясняются. При этом с 12 февраля в Белоруссии вступает в силу безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе Евросоюза и США.