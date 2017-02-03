Лукашенко предупредил о возможном конфликте из-за обустройства Россией границы

«Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить — вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы», — подчеркнул президент Белоруссии.

«Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт», — сказал Лукашенко.

Обустройство границы, подчеркнул он, можно проводить только после демаркации, требующей переговоров.

Глава ФСБ Александр Бортников, как стало известно в начале февраля, подписал приказ о создании приграничной зоны с Белоруссией. В приказе четко оговорены конкретные координаты, где будут располагаться пограничные зоны.

Граница между РФ и Белоруссией, входящих в Союзное государство, до настоящего времени фактически отсутствовала, в частности, она не была определена никакими договорами.

Власти Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о создании приграничной зоны, не поставив в известность Минск. По мнению белорусской стороны, такой шаг нарушает межгосударственные соглашения.

Россия уверяет, что создание приграничной зоны никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов, а будет касаться лишь граждан третьих стран.