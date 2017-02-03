Лукашенко предупредил о возможном конфликте из-за обустройства Россией границы
Решение России о создании приграничной зоны с Белоруссией грозит конфликтом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Обустройство границы, подчеркнул он, можно проводить только после демаркации, требующей переговоров.
«Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт», — сказал Лукашенко.
«Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить — вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы», — подчеркнул президент Белоруссии.
Глава ФСБ Александр Бортников, как стало известно в начале февраля, подписал приказ о создании приграничной зоны с Белоруссией. В приказе четко оговорены конкретные координаты, где будут располагаться пограничные зоны.
Граница между РФ и Белоруссией, входящих в Союзное государство, до настоящего времени фактически отсутствовала, в частности, она не была определена никакими договорами.
Власти Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о создании приграничной зоны, не поставив в известность Минск. По мнению белорусской стороны, такой шаг нарушает межгосударственные соглашения.
Россия уверяет, что создание приграничной зоны никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов, а будет касаться лишь граждан третьих стран.
Белоруссия в январе объявила о планах введения безвизового режима для граждан 80 стран. Визы не понадобятся иностранцам, прибывающим в Белоруссию через международный аэропорт Минска не более чем на пять дней. МИД Белоруссии сообщил, что срок пребывания иностранцев в стране без оформления виз может быть увеличен.