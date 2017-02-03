МИД Белоруссии: мы можем продлить безвизовый режим для иностранцев
Белоруссия может ввести более длительный безвизовый режим для иностранцев, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
В январе Белоруссия объявила о введении безвизового въезда для граждан 80 стран, которые прибывают в страну на срок не более пяти дней.
В случае успешного внедрения пятидневного безвизового режима, сообщил Макей, «мы будем думать над тем, чтобы предложить более длительное нахождение иностранцев в нашей стране».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия была поставлена в известность о планах Минска ввести безвизовый режим.
Вскоре после того, как Минск объявил о введении безвизового режима для граждан 80 стран, стало известно, что глава ФСБ России отдал приказ об установлении приграничной зоны с Белоруссией.
Пресс-служба президента РФ объявила, что такое решение «связано с необходимостью регламентировать посещение пограничных районов гражданами третьих стран» и никак не повлияет на передвижения россиян или белорусов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и МИД республики заявили, что Россия не уведомила Минск о решении установить пограничную зону. Такие действия, по мнению властей Белоруссии, являются нарушением межгосударственных соглашений.