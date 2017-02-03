МИД Белоруссии: мы можем продлить безвизовый режим для иностранцев

Белоруссия может ввести более длительный безвизовый режим для иностранцев, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

В январе Белоруссия объявила о введении безвизового въезда для граждан 80 стран, которые прибывают в страну на срок не более пяти дней.

В случае успешного внедрения пятидневного безвизового режима, сообщил Макей, «мы будем думать над тем, чтобы предложить более длительное нахождение иностранцев в нашей стране».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия была поставлена в известность о планах Минска ввести безвизовый режим.