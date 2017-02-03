В Донецке и Авдеевке сообщили о гибели мирных жителей в результате обстрелов

В результате боевых действий в Донецкой области Украины вечером 2 февраля погибли несколько мирных жителей, следует из сообщений властей Украины и представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает «Интерфакс», руководство ДНР заявило о гибели двух человек в районе Буденного в результате обстрела реактивной системы залпового огня «Ураган». Представители ДНР сообщают о ранении как минимум 13 человек.

Глава администрации Донецкой области Украины Павел Жебровский сообщил, что в результате обстрела в районе пункта раздачи гуманитарной помощи в Авдеевке погиб мирный житель.

Позже в МВД Украины сообщили о гибели водителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также в Авдеевке, по словам Жебровского, был ранен в лицо британский фотожурналист.