Bellingcat: сепаратисты в Донецке ведут обстрел из жилых кварталов

Отряды пророссийских сепаратистов в Донецке ведут огонь по украинским войскам из жилых кварталов. Об этом сообщает в своем расследовании Bellingcat.

Эксперты сообщества установили, что 31 января и 1 февраля в Донецке были видны пуски снарядов систем залпового огня «Град». Установки, как удалось выяснить по опубликованным в соцсетях видеозаписям и спутниковым снимкам, находились вблизи жилых кварталов и гипермаркета «Ашан».

В Bellingcat отмечают, что такое размещение артиллерийских систем указывает на использование мирных жителей Донецка в качестве «живого щита» от возможной контратаки украинской армии.

Ранее как представители самопровозглашенной Донецкой народной республики, так и Минобороны Украины обвиняли друг друга в применении реактивной артиллерии в Донецке и расположенной рядом Авдеевке.

Обновление. МИД России обвинил Украину в обстреле жилых кварталов в Донецке. «Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года „О защите гражданского населения во время войны“, но и все нормы морали», — заявила представитель ведомства Мария Захарова, слова которой приводит «Интерфакс».