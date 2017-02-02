Минфин США ослабил санкции против ФСБ

Министерство финансов США
16:28, 2 февраля 2017
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Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов.

Плата ФСБ за лицензии и разрешения может быть не более пяти тысяч долларов в год. В Минфине подчеркнули, что указ не разрешает поставки самой ФСБ, а также на территорию Крыма.

Санкции против РФ, запрещающие местным компаниям взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, санкции против ФСБ осложнили поставки в Россию электроники, поскольку ФСБ контролирует импорт всех устройств шифрования. Для отправки в РФ электроники (к примеру, смартфонов) компания должна подать заявку об алгоритмах шифрования.

В Белом доме отказались считать решение Минфина смягчением санкций или проявлением изменения в политике, передает Reuters. «Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», — цитирует пресс-секретаря администрации президента США Шона Спайсера «Интерфакс».

Ограничения на взаимодействие с ФСБ были введены США в рамках пакета санкций, принятых в конце 2016 года в качестве ответа на кибератаки, в которых американские спецслужбы обвиняют Россию. Под санкции тогда также попали ГРУ (в том числе руководство управления) и три российские компании, якобы причастные к организации кибератак.
США также ввели против РФ санкции в связи присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины. После победы на выборах президента США Дональда Трампа, кандидатуру которого, по утверждению американских спецслужб, поддерживали власти РФ, высказывались мнения о возможной отмене санкций или их ослаблении.
Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа уже подготовила указ об отмене санкций. Советник Трампа Кэллиэнн Конуэй заявила, что Белый дом рассматривает такую возможность.

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