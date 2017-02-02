Минфин США ослабил санкции против ФСБ

Минфин США разрешил американским компаниям взаимодействие с ФСБ, необходимое для получения лицензий и разрешений на экспорт в РФ ряда технологических продуктов.

Плата ФСБ за лицензии и разрешения может быть не более пяти тысяч долларов в год. В Минфине подчеркнули, что указ не разрешает поставки самой ФСБ, а также на территорию Крыма.

Санкции против РФ, запрещающие местным компаниям взаимодействие с ФСБ, были введены американскими властями в декабре 2016 года.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, санкции против ФСБ осложнили поставки в Россию электроники, поскольку ФСБ контролирует импорт всех устройств шифрования. Для отправки в РФ электроники (к примеру, смартфонов) компания должна подать заявку об алгоритмах шифрования.

В Белом доме отказались считать решение Минфина смягчением санкций или проявлением изменения в политике, передает Reuters. «Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», — цитирует пресс-секретаря администрации президента США Шона Спайсера «Интерфакс».