Трамп подготовил указ об отмене санкций против России. Пока это только слухи

Meduza
09:51, 27 января 2017
Ненадежный источник

Президент США Дональд Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье. Официального подтверждения этой информации нет.

В обоих сообщениях речь идет только о составлении указа, но не о готовности его подписать или сроках отмены санкций. Потье также отмечает, что на 28 января у Трампа запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источники Reuters подтвердили, что Трамп планирует обсудить с Меркель Россию, но никак не прокомментировали информацию о снятии санкций. В Кремле «Интерфаксу» также сказали, что разговор Трампа с Путиным запланирован на 28 января.

Ранее Трамп заявлял, что не будет сразу после вступления в должность снимать санкции с России, но готов к диалогу с Москвой.
США начали вводить санкции весной 2014 года после того, как Россия присоединила Крым, а на востоке Украины начались боевые действия. Санкции введены как против отдельных россиян и российских компаний, так и против секторов российской экономики.
К американским санкциям присоединились Евросоюз, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран. Россия в ответ на западные санкции ввела продуктовое эмбарго, запретив ввоз отдельных категорий товаров.

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