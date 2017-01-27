Трамп подготовил указ об отмене санкций против России. Пока это только слухи
Президент США Дональд Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье. Официального подтверждения этой информации нет.
В обоих сообщениях речь идет только о составлении указа, но не о готовности его подписать или сроках отмены санкций. Потье также отмечает, что на 28 января у Трампа запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Источники Reuters подтвердили, что Трамп планирует обсудить с Меркель Россию, но никак не прокомментировали информацию о снятии санкций. В Кремле «Интерфаксу» также сказали, что разговор Трампа с Путиным запланирован на 28 января.