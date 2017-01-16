Трамп назвал сокращение ядерного арсенала условием для снятия санкций с России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одним из условий для снятия санкций с России может стать сокращение ядерного арсенала. Об этом он рассказал в интервью The Times, опубликованном 16 января.

По словам Трампа, надо «сильно сократить» количество ядерного оружия как часть договоренности с Россией о снятии санкций. Он заметил, что «России приходится очень плохо» из-за ограничительных мер.

В интервью Трамп также раскритиковал российские действия в Сирии, назвав военную операцию Москвы «очень плохим делом», которое привело к «ужасной гуманитарной ситуации».