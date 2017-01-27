Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России

Возможность отмены санкций, введенных в отношении России из-за ее роли в украинском кризисе, рассматривается.

Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews, отвечая на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.