Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом намечен на субботу, 28 января. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Речь идет о первом разговоре Путина и Трампа после вступления американского президента в должность. В администрации Трампа телеканалу CNN подтвердили, что телефонный разговор с президентом России намечен на 28 января.
Ранее Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Путин поздравлял его по телефону с победой на выборах. «После этого мы не беседовали. Надеюсь, что разговор вскоре состоится», — сказал президент США.
Дональд Трамп, выигравший выборы президента США в ноябре 2016 года, вступил в должность 20 января.
Власти США обвиняли российских хакеров, за которыми якобы стоят правительственные структуры, в попытке вмешательства в президентские выборы.
В декабре предшественник Трампа на посту президента США — Барак Обама — расширил санкции в отношении РФ из-за подозрений в хакерских атаках.
Президент РФ Владимир Путин решил никак не реагировать на расширение американских санкций. Трамп это решение приветствовал.