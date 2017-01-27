Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом намечен на субботу, 28 января. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Речь идет о первом разговоре Путина и Трампа после вступления американского президента в должность. В администрации Трампа телеканалу CNN подтвердили, что телефонный разговор с президентом России намечен на 28 января.

Ранее Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Путин поздравлял его по телефону с победой на выборах. «После этого мы не беседовали. Надеюсь, что разговор вскоре состоится», — сказал президент США.