В Санкт-Петербурге встречи с депутатами приравняют к митингам. Из-за акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.

За проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов согласовывать встречи с избирателями в формате массовых мероприятий.

«Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко, представляя документ.

Ранее 1 февраля депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга проголосовали за направление запроса в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, представляя проект обращения к руководству правоохранительных органов, сообщил, что речь идет как о «стихийном митинге» на Марсовом поле, так и о состоявшемся в тот же день пикете в Исаакиевском соборе, где активисты во время богослужения подняли плакаты с надписями «Музей — городу!».

Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Как указали в Минкультуры, музей «Исаакиевский собор» в случае передачи здания РПЦ прекратит свое существование. Также против передачи Исаакиевского собора, в числе прочих, выступили представители музейной и научной общественности.

В Санкт-Петербурге прошли два митинга противников передачи собора — 13 и 28 января. Обе акции имели статус встречи депутатов с избирателями.