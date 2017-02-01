В Санкт-Петербурге встречи с депутатами приравняют к митингам. Из-за акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов согласовывать встречи с избирателями в формате массовых мероприятий.
За проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов.
Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.
«Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко, представляя документ.