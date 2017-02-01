В Санкт-Петербурге встречи с депутатами приравняют к митингам. Из-за акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

ТАСС
09:33, 1 февраля 2017
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов согласовывать встречи с избирателями в формате массовых мероприятий.

За проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», проголосовали 39 из 50 депутатов. 

Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.

«Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя», — сказал глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко, представляя документ.

ТАСС
Ранее 1 февраля депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга проголосовали за направление запроса в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, представляя проект обращения к руководству правоохранительных органов, сообщил, что речь идет как о «стихийном митинге» на Марсовом поле, так и о состоявшемся в тот же день пикете в Исаакиевском соборе, где активисты во время богослужения подняли плакаты с надписями «Музей — городу!».
Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года приняли решение передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Как указали в Минкультуры, музей «Исаакиевский собор» в случае передачи здания РПЦ прекратит свое существование. Также против передачи Исаакиевского собора, в числе прочих, выступили представители музейной и научной общественности.
В Санкт-Петербурге прошли два митинга противников передачи собора — 13 и 28 января. Обе акции имели статус встречи депутатов с избирателями.
В конце 2016 года Мосгордума приняла поправки в закон, приравнивающий встречи с депутатами к массовым мероприятиям, требующим согласования.

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