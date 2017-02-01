Депутаты потребовали наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Интерфакс
08:03, 1 февраля 2017
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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили запрос на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета, в котором просят привлечь к ответственности участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ и не допустить подобных акций впредь.

Запрос был подготовлен группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил митинг на Марсовом поле и пикет внутри собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

«Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — сказал Макаров.

В митинге, по словам спикера, приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

В запросе, который поддержали в общей сложности 39 депутатов, также содержится просьба проверить действия сотрудников музея «Исаакиевский собор», которые якобы «фактически поощряли срыв богослужения».

28 января, напоминает «Фонтанка», в Исаакиевском соборе около 30 активистов устроили акцию протеста, подняв во время богослужения листки бумаги с надписью «Музей — городу!». Сотрудники музея попросили активистов покинуть собор, полиция участников акции задерживать не стала.
В тот же день на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. В нем приняли участие около двух тысяч человек.
Власти Санкт-Петербурга в конце 2016 года приняли решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ. Администрация города заявила, что после передачи собор сохранит музейную функцию. В свою очередь в Минкультуры указали, что передача собора будет означать ликвидацию музея.
Против передачи собора РПЦ выступили, в числе прочих, глава Союза музеев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также региональный союз ученых и ряд других общественных организаций.

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