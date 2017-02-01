Депутаты потребовали наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили запрос на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета, в котором просят привлечь к ответственности участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ и не допустить подобных акций впредь.

Запрос был подготовлен группой депутатов от «Единой России» и ЛДПР. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил митинг на Марсовом поле и пикет внутри собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

«Не вызывает сомнения то, что их действия были спланированы заранее. Цель таких действий — сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок, оскорбить чувства верующих», — сказал Макаров.

В митинге, по словам спикера, приняли участие «представители ЛГБТ-сообщества, пацифисты, анархисты и иные активисты».

В запросе, который поддержали в общей сложности 39 депутатов, также содержится просьба проверить действия сотрудников музея «Исаакиевский собор», которые якобы «фактически поощряли срыв богослужения».