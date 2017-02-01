Суд запретил Навальному уезжать из Кирова

Meduza
16:46, 1 февраля 2017
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Суд взял с Алексея Навального и Петра Офицерова подписку о невыезде из Кирова, где проходит процесс по делу «Кировлеса». Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Обоим обвиняемым запрещено покидать Киров до 10 февраля.

Навальный заявил во время суда, что не будет давать подписку о невыезде. Он добавил, что 4 февраля собирается поехать в Петербург на открытие предвыборного штаба. Навальный намерен баллотироваться в президенты России.

Вопрос о мере пресечения Навальному и Офицерову поставил судья Алексей Втюрин. Он сослался на то, что обвиняемые не явились на два заседания. Позицию судьи поддержало государственное обвинение.

Адвокат Светлана Давыдова, защищающая Офицерова, отметила в суде, что подписка о невыезде подразумевает пребывание по месту жительства. Оба обвиняемых живут в Москве.

Судья Втюрин ранее распорядился принудительно доставить Навального и Офицерова на заседание 1 февраля. 31 января в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве пришли судебные приставы — они увели Навального из офиса, отвезли в московское управление судебных приставов и затем сопроводили в аэропорт, откуда обвиняемый улетел в Киров. При этом Навальный самостоятельно собирался поехать на заседание, у него заранее были куплены билеты.
Кировский суд повторно рассматривает дело «Кировлеса», в рамках которого Навального и Офицерова обвиняют в хищении продукции предприятия. По итогам первого процесса обвиняемые получили условные сроки. Дело направили на пересмотр после того, как ЕСПЧ пришел к выводу, что Навального и Офицерова привлекли к уголовной ответственности за действия, неотличимые от предпринимательской деятельности.

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