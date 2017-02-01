Суд запретил Навальному уезжать из Кирова

Суд взял с Алексея Навального и Петра Офицерова подписку о невыезде из Кирова, где проходит процесс по делу «Кировлеса». Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Мне запрещается покидать гостиницу Хилтон в Кирове. Умора — Alexey Navalny (@navalny) February 1, 2017

Обоим обвиняемым запрещено покидать Киров до 10 февраля.

Навальный заявил во время суда, что не будет давать подписку о невыезде. Он добавил, что 4 февраля собирается поехать в Петербург на открытие предвыборного штаба. Навальный намерен баллотироваться в президенты России.

Суд обязал меня жить в гостинице Хилтон до 10 февраля. Вопросы: а) кто будет платить? б) можно ли пользоваться мини-баром? — Alexey Navalny (@navalny) February 1, 2017

Вопрос о мере пресечения Навальному и Офицерову поставил судья Алексей Втюрин. Он сослался на то, что обвиняемые не явились на два заседания. Позицию судьи поддержало государственное обвинение.

Адвокат Светлана Давыдова, защищающая Офицерова, отметила в суде, что подписка о невыезде подразумевает пребывание по месту жительства. Оба обвиняемых живут в Москве.