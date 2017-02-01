Суд сообщил об аресте двух сообщников предполагаемого лидера «Шалтая-Болтая»
Пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что в ноябре 2016 года по делу предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева были арестованы еще два человека — Александр Филинов и Константин Тепляков.
Они, как и Аникеев, обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Ранее фамилии Филинов и Тепляков в связи с делом «Шалтая-Болтая» не упоминались.
«Арест Филинова и Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 года. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.
Об аресте Владимира Аникеева стало известно в январе 2016 года. СМИ называют его основателем хакерской группы «Шалтай-Болтай», известной благодаря публикациям переписки высокопоставленных российских чиновников. Он был арестован в ноябре 2016 года; «Росбалт» связывает это с публикацией переписки Владислава Суркова. В январе также стало известно об аресте по делу о госизмене офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. 1 февраля им было предъявлено обвинение. По версии следствия, они сотрудничали с США. По данным «Новой газеты», Сергей Михайлов был куратором «Шалтай-Болтая» от ФСБ. «Росбалт» писал, что Аникеев после ареста неоднократно упоминал Михайлова в своих показаниях. Адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов сообщил, что не видел в материалах дела информации об Аникееве.