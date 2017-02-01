Суд сообщил об аресте двух сообщников предполагаемого лидера «Шалтая-Болтая»

Пресс-служба Лефортовского суда Москвы сообщила, что в ноябре 2016 года по делу предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая» Владимира Аникеева были арестованы еще два человека — Александр Филинов и Константин Тепляков.

Они, как и Аникеев, обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Ранее фамилии Филинов и Тепляков в связи с делом «Шалтая-Болтая» не упоминались.