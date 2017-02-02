«Фонтанка» сообщила о связи ареста участников «Шалтая-Болтая» с хищением документов Минобороны

Арест Владимира Аникеева (Льюиса), которого СМИ называют основателем хакерской группы «Шалтай-Болтай», связан с деятельностью сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, военная контрразведка «получила команду» заняться участниками «Шалтая-Болтая» в 2015 году от министра обороны Сергея Шойгу. Поводом для этого якобы стала публикация хакерами открытого письма к руководителю департамента Александру Безверхнему, в котором говорилось о «полной некомпетентности в вопросах информационной безопасности» ряда сотрудников Минобороны.

Тогда «Шалтай-Болтай» выставил на продажу за 350 биткоинов массив документов, связанных с бывшим главой департамента строительства Минобороны Романом Филимоновым, и предложил контрразведке скидку в 50 процентов. Позже на запущенной хакерами «Бирже информации» появилась пометка, что документ продан именно с такой скидкой.

По данным «Фонтанки», осенью 2016 года Аникеев был задержан по дороге на встречу именно с сотрудниками департамента военной контрразведки; Центр информационной безопасности ФСБ, сотрудники которого были арестованы по делу о госизмене и упоминались в СМИ как кураторы «Шалтая-Болтая», якобы занимался разработкой группы параллельно.

«Фонтанка» пишет, что сотрудники ФСБ рассматривали арест Аникеева лишь как один из исходов встречи с ним. Какие еще рассматривались варианты, издание не уточняет. Задержать его на российско-белорусской границе было решено «от греха подальше» — якобы потому, что он «запаниковал» и «вместо самолета воспользовался автомобилем».