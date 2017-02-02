«Фонтанка» сообщила о связи ареста участников «Шалтая-Болтая» с хищением документов Минобороны

Фонтанка.ру
21:35, 1 февраля 2017
Ненадежный источник

Арест Владимира Аникеева (Льюиса), которого СМИ называют основателем хакерской группы «Шалтай-Болтай», связан с деятельностью сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, военная контрразведка «получила команду» заняться участниками «Шалтая-Болтая» в 2015 году от министра обороны Сергея Шойгу. Поводом для этого якобы стала публикация хакерами открытого письма к руководителю департамента Александру Безверхнему, в котором говорилось о «полной некомпетентности в вопросах информационной безопасности» ряда сотрудников Минобороны.

Тогда «Шалтай-Болтай» выставил на продажу за 350 биткоинов массив документов, связанных с бывшим главой департамента строительства Минобороны Романом Филимоновым, и предложил контрразведке скидку в 50 процентов. Позже на запущенной хакерами «Бирже информации» появилась пометка, что документ продан именно с такой скидкой.

По данным «Фонтанки», осенью 2016 года Аникеев был задержан по дороге на встречу именно с сотрудниками департамента военной контрразведки; Центр информационной безопасности ФСБ, сотрудники которого были арестованы по делу о госизмене и упоминались в СМИ как кураторы «Шалтая-Болтая», якобы занимался разработкой группы параллельно.

«Фонтанка» пишет, что сотрудники ФСБ рассматривали арест Аникеева лишь как один из исходов встречи с ним. Какие еще рассматривались варианты, издание не уточняет. Задержать его на российско-белорусской границе было решено «от греха подальше» — якобы потому, что он «запаниковал» и «вместо самолета воспользовался автомобилем».

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Аникеев, согласившись на беседу, затем запаниковал, вместо самолета воспользовался автомобилем, и его от греха подальше задержали на российско-белорусской границе. Предъявив на выбор: вымогательство или неправомерный доступ к компьютерной информации. Он выбрал последнее.

Фонтанка.ру
Об аресте предполагаемого основателя хакерской группы «Шалтай-Болтай», известной благодаря публикациям переписки высокопоставленных российских чиновников, стало известно в январе 2016 года. Владимир Аникеев был арестован в ноябре 2016 года; «Росбалт» связывает это с публикацией переписки Владислава Суркова.
В январе также стало известно об аресте по делу о госизмене офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. 1 февраля им было предъявлено обвинение. По версии следствия, они сотрудничали с США.
По данным «Новой газеты», Сергей Михайлов был куратором «Шалтай-Болтая» от ФСБ. «Росбалт» писал, что Аникеев после ареста неоднократно упоминал Михайлова в своих показаниях. Адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов сообщил, что не видел в материалах дела информации об Аникееве.

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