«Росбалт» рассказал биографию предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая»

Сайт «Росбалт» опубликовал статью о предполагаемом основателе группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимире Аникееве (Льюисе), который, как писало издание 28 января, был задержан осенью 2016 года. Статья основана на рассказах людей, «хорошо информированных о „подвигах“» Аникеева, пишет «Росбалт».

Согласно публикации, Аникеев — уроженец Махачкалы. Год его рождения в статье не указан. В 1990-е годы он жил в Санкт-Петербурге и работал в СМИ, будучи, по словам одного из источников, «прирожденным разведчиком», способным «добывать нужную для статей информацию».

В начале 2000-х, познакомившись с неназванными «питерскими пиарщиками», он начал зарабатывать с помощью продажи компромата и вымогательства (требуя деньги за его нераспространение); данные он добывал, заказывая местным хакерам взлом электронной почты.

В дальнейшем Аникеев стал работать и с клиентами из Москвы — по словам источников «Росбалта», он стал появляться «на тусовках» «Фонда эффективной политики» политтехнолога Глеба Павловского (до 2011-го — советника главы администрации президента РФ) и «стал вхож в администрацию президента», где был известен как журналист и специалист по черному пиару.

В Москве Аникеев начал использовать специальное оборудование для получения доступа к устройствам («лже-WI-FI сети и фальш-соты операторов мобильной связи»); с этим оборудованием он (а затем и его «агенты») часами сидел в ресторанах и кафе, популярных среди чиновников, сказано в статье. Полученные массивы данных он переправлял для анализа членам своей команды в Эстонию, Таиланд и на Украину. Кроме того, он получал информацию «вручную» от знакомых из администрации президента.

Выкладывать часть компромата в интернет в рамках проекта «Шалтай-Болтай», как утверждают источники «Росбалта», было решено в связи с тем, что объем данных становился все больше, и продажа их «через личные связи» была «делом опасным». После запуска проекта Аникееву «понесли переписку чиновников и бизнесменов разные люди, которые хотели, чтобы она попала в Сеть, но выглядело все так, будто это работа хакеров».

«Главной же цели Льюис добился — чужая переписка превратилась в большой и доходный бизнес», — пишет «Росбалт».

В годы деятельности «Шалтая-Болтая» Аникеев, по данным издания, бывал в Москве и Санкт-Петербурге (там он якобы получал деньги за публикацию или отсутствие публикации), на Украине (где он якобы «лично основал или принимал участие в создании множества сайтов „компроматной“ направленности»), а также «в Таиланде, так как ему полюбилась эта страна».

В дальнейшем, утверждает «Росбалт», на след Аникеева, который «в силу своего характера не мог работать с одной какой-то влиятельной группой», вышли сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ. В 2016 году группа якобы оказалась на крючке у ФСБ и начала публиковать материалы по указанию спецслужбы. Осенью, по данным издания, Аникеев был арестован (якобы в связи с публикацией переписки Владислава Суркова) и обвинен в неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ).

Позже были арестованы сотрудники ФСБ, якобы работавшие с группой; другие участники «Шалтая-Болтая», живущие в одной из стран Балтии и в Таиланде, объявлены в розыск.

Пользователи фейсбука предполагают, что Аникееву принадлежат эти аккаунты «ВКонтакте» и в твиттере. Фотографии со страницы «ВКонтакте» «Росбалт» использовал для иллюстрации своей статьи.