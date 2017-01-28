«Росбалт» сообщил об аресте лидера «Шалтая-Болтая»

Сотрудники ФСБ в октябре 2016 года задержали лидера группы хакеров «Шалтай-Болтай», известной по публикациям переписки российских чиновников, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник. Как утверждает агентство, его зовут Владимир Аникеев (псевдоним — Льюис). Раньше имя Владимир Аникеев никогда не упоминалось в связи с «Шалтаем-Болтаем».

По данным «Росбалта», Владимира Аникеева задержали, когда он прилетел с Украины в Санкт-Петербург. Его отвезли в Москву и предъявили обвинение в компьютерных взломах. Как утверждает «Росбалт», в своих показаниях Аникеев несколько раз упоминал заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.

«Росбалт» пишет, что членов группы «Шалтай-Болтай» вычислили летом 2016 года. В Санкт-Петербурге прошли обыски (где именно, не сообщается). Как далее утверждает агентство, после этого «Шалтай-Болтай» оказался на крючке у ФСБ и был вынужден публиковать материалы по указанию сотрудников ведомства. Источник «Росбалта» утверждает, что Михайлов «заигрался». Как именно связан его арест с «Шалтаем-Болтаем», он не уточнил.

Собеседник агентства также связывает арест Владимира Аникеева с публикацией на украинском сайте переписки Владислава Суркова. Ее выложили в конце октября 2016 года. До или после задержания Аникеева, из текста неясно.

Где содержится Владимир Аникеев, неизвестно.