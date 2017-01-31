В ФБК пришли полицейские и судебные приставы

Продолжение Судебные приставы увели Навального из офиса ФБК

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли сотрудники полиции и судебные приставы. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш предположила, что они собираются принудительно доставить Алексея Навального в Киров на заседание суда по делу «Кировлеса».

Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвёл их на кухню и дал чаю. Они ждут, пока у нас летучка не закончится pic.twitter.com/52croIvJoo — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 31, 2017

В комментарии «Медузе» Ярмыш отметила, что у Навального уже есть билет в Киров на судебное заседание, которое состоится 1 февраля. Тем не менее, по словам пресс-секретаря ФБК, приставы собираются увести Навального из офиса.

«Судя по их темпам, все закончится к пятнице. Остается два дня заседаний: среда — представление доказательств и четверг — прения и последнее слово», — сказала Ярмыш.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алена Вершинина сообщила, что приставы также пришли в офис адвоката Светланы Давыдовой, которая защищает Петра Офицерова, второго фигуранта дела «Киролеса». Офицерова в офисе нет.