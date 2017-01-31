В ФБК пришли полицейские и судебные приставы

Meduza
09:19, 31 января 2017
Надежный источник

Продолжение

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли сотрудники полиции и судебные приставы. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш предположила, что они собираются принудительно доставить Алексея Навального в Киров на заседание суда по делу «Кировлеса».

В комментарии «Медузе» Ярмыш отметила, что у Навального уже есть билет в Киров на судебное заседание, которое состоится 1 февраля. Тем не менее, по словам пресс-секретаря ФБК, приставы собираются увести Навального из офиса.

«Судя по их темпам, все закончится к пятнице. Остается два дня заседаний: среда — представление доказательств и четверг — прения и последнее слово», — сказала Ярмыш.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алена Вершинина сообщила, что приставы также пришли в офис адвоката Светланы Давыдовой, которая защищает Петра Офицерова, второго фигуранта дела «Киролеса». Офицерова в офисе нет.

Судья Ленинского районного суда Кирова, где рассматривается дело «Кировлеса», 30 января распорядился принудительно доставить на заседание Алексея Навального и Петра Офицерова. Такое решение было принято после того, как они не явились на два заседания.
30 января стало известно, что Офицеров госпитализирован. На следующий день Навальный сообщил, что Офицерова выписали после того, как в больнице организовали проверку.
Кировский суд повторно рассматривает дело «Кировлеса». По итогам первого процесса Навальный и Офицеров получили условные сроки по обвинению в мошенничестве. Дело отправили на пересмотр после решения Европейского суда по правам человека. Он пришел к выводу, что Навального и Офицерова судили за действия, которые не отличаются от обычной предпринимательской деятельности.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться