Суд постановил принудительно доставить Навального на заседание по делу «Кировлеса»

Такое решение было принято в связи с неявкой подсудимых на два судебных заседания. Документов о болезни или иных веских причинах неявки Навальный и Офицеров, как было объявлено на заседании суда, не предоставили.

Суд приступил к повторному рассмотрению дела «Кировлеса» в начале декабря 2016 года. Ранее обвинение уже заявляло ходатайства о принудительном приводе Офицерова и Навального, однако суд их отклонял.

Первый приговор по делу «Кировлеса» был вынесен в 2013 году. Тогда Ленинский суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Оба подсудимых свою вину в хищении имущества «Кировлеса» не признали. Апелляционная инстанция в октябре того же года заменила приговор Навальному и Офицерову на условный.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. В ноябре Верховный суд отменил приговор с учетом решения ЕСПЧ и отправил дело «Кировлеса» на новое рассмотрение.