С корреспондента RT сняли обвинения в участии в массовых беспорядках в Вашингтоне

В США прокуратура сняла обвинения в участии в массовых беспорядках во время инаугурации президента Дональда Трампа в Вашингтоне в корреспондента телеканала RT America Александра Рубинштейна.

«Так и должно было быть», — прокомментировала случившееся главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Как пишет The Guardian, обвинения были также сняты с журналистов Джека Келлера, Мэтью Хопарда и Эвана Энджела (с последнего — на прошлой неделе). Решение было принято после проверки собранных полицией доказательств, сообщили в прокуратуре.

С еще двоих задержанных за участие в беспорядках журналистов, Шея Хорса и Аарона Канту, обвинения по-прежнему не сняты.