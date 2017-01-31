С корреспондента RT сняли обвинения в участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
В США прокуратура сняла обвинения в участии в массовых беспорядках во время инаугурации президента Дональда Трампа в Вашингтоне в корреспондента телеканала RT America Александра Рубинштейна.
«Так и должно было быть», — прокомментировала случившееся главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Как пишет The Guardian, обвинения были также сняты с журналистов Джека Келлера, Мэтью Хопарда и Эвана Энджела (с последнего — на прошлой неделе). Решение было принято после проверки собранных полицией доказательств, сообщили в прокуратуре.
С еще двоих задержанных за участие в беспорядках журналистов, Шея Хорса и Аарона Канту, обвинения по-прежнему не сняты.
Корреспондент телеканала RT America Александр Рубинштейн был задержан в Вашингтоне 20 января, когда он делал репортаж об акциях протеста, сопровождавших инаугурацию президента США Дональда Трампа. В этот день протестующие разбили несколько автомобилей и витрин. Полиция применила для разгона демонстрантов спецсредства, более 200 человек были задержаны.
На Рубинштейна было заведено дело об участии в массовых беспорядках.