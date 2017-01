«Пусть расисты снова боятся» Активисты в масках громят витрины в Вашингтоне перед инаугурацией Дональда Трампа. Фотографии

Утром 20 января в Вашингтоне около 500 молодых людей в масках, с анархистскими флагами и антифашистскими плакатами разбили витрины Bank of America, McDonaldʼs и Starbucks — и принялись бить окна в лимузинах. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Демонстрация антифашистов под лозунгом «Пусть расисты снова боятся» (Make Racists Afraid Again, парафраз предвыборного слогана Трампа Make America Great Again) стала первой акцией протеста в день инаугурации Трампа.