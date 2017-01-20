истории

«Пусть расисты снова боятся» Активисты в масках громят витрины в Вашингтоне перед инаугурацией Дональда Трампа. Фотографии

Meduza
18:48, 20 января 2017

Фото: Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 20 января в Вашингтоне около 500 молодых людей в масках, с анархистскими флагами и антифашистскими плакатами разбили витрины Bank of America, McDonaldʼs и Starbucks — и принялись бить окна в лимузинах. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Демонстрация антифашистов под лозунгом «Пусть расисты снова боятся» (Make Racists Afraid Again, парафраз предвыборного слогана Трампа Make America Great Again) стала первой акцией протеста в день инаугурации Трампа.

Фото: Stefan Jeremiah / Rex / VIda Press
Фото: Stefan Jeremiah / Rex / VIda Press
Фото: Zach Gibson / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Zach Gibson / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Adrees Latif / Reuters / Scanpix / LETA
Фото: Mario Tama / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Фото: Mark Tenally / AP / Scanpix / LETA