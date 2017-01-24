Корреспондента RT обвинили в участии в массовых беспорядках в Вашингтоне. Его задержали в день инаугурации Трампа

На корреспондента телеканала RT America Александра Рубинштейна заведено дело об участии в массовых беспорядках. Рубинштейн был задержан в Вашингтоне 20 января, когда он делал репортаж об акциях протеста, сопровождавших инаугурацию президента США Дональда Трампа.

Фигурантом дела об участии в массовых беспорядках стал и еще один журналист, задержанный в день инаугурации Трампа в столице США, — Эван Энджел из американской медиакомпании Vocativ.

Обвинения в совершении тяжкого преступления второй степени, выдвинутые против Рубинштейна и Энджела, предусматривают максимальное наказание вплоть до 10 лет тюрьмы и штрафа до 25 тысяч долларов. Оба журналиста после задержания были отпущены на свободу.

Компания Vocativ назвала задержание своего сотрудника «нарушением Первой поправки к Конституции, нарушающей свободу слова».

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в твиттере, что по просьбе юристов телеканал пока не комментирует дело в отношении Рубинштейна.

Предварительное слушание по делу Рубинштейна назначено на 16 февраля, сообщает РИА Новости.