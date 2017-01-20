В Вашингтоне протестующие начали бить витрины. Полиция применила слезоточивый газ

Reuters
16:26, 20 января 2017
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В Вашингтоне участники акции протеста, приуроченной к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, разбили витрины в зданиях «Макдональдса» и Bank of America. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, участники погромов принадлежали к группе протестующих, одетых в черное. Они несли анархистские флаги и транспарант с текстом Make Racists Afraid Again («Снова заставим расистов бояться», отсылка к лозунгу Трампа «Снова сделаем Америку великой»).

Протесты происходят в трех кварталах к востоку от Белого дома. Инаугурация проходит в Капитолии.

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