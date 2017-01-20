В Вашингтоне протестующие начали бить витрины. Полиция применила слезоточивый газ

В Вашингтоне участники акции протеста, приуроченной к инаугурации нового президента США Дональда Трампа, разбили витрины в зданиях «Макдональдса» и Bank of America. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ, сообщает Reuters.

Как пишет агентство, участники погромов принадлежали к группе протестующих, одетых в черное. Они несли анархистские флаги и транспарант с текстом Make Racists Afraid Again («Снова заставим расистов бояться», отсылка к лозунгу Трампа «Снова сделаем Америку великой»).

Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017

Protests turn violent in central Washington with shop & bank windows smashed on Donald Trump's #InaugurationDay https://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/DdNvdy4Ijm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 20, 2017

Police hold a line in Washington as protesters chant ahead of the #Inauguration https://t.co/ULZcHQUURT pic.twitter.com/sewcMoQ1Sl — Reuters Top News (@Reuters) January 20, 2017

Протесты происходят в трех кварталах к востоку от Белого дома. Инаугурация проходит в Капитолии.