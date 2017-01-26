Большинство россиян поддержали запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года

Полный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года, поддержал 61 процент россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2016 года.

Запрет поддержали в том числе те, кто сами курят. По данным ВЦИОМ, в различных демографических группах курильщиков доля сторонников запрета варьрируется от 51 до 59 процентов.

Россияне не увидели изменений в потреблении табака после ограничений, которые ввели в 2013 году, когда курить запретили в общественных местах. 54 процента респондентов сказали, что ничего не изменилось. Об уменьшении числа курильщиков с тех пор заявила только треть (33%) опрошенных. Каждый десятый респондент посчитал, что доля курящих, наоборот, увеличилась.