Большинство россиян поддержали запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года

РИА Новости
06:21, 26 января 2017
Надежный источник

Полный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года, поддержал 61 процент россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2016 года.

Запрет поддержали в том числе те, кто сами курят. По данным ВЦИОМ, в различных демографических группах курильщиков доля сторонников запрета варьрируется от 51 до 59 процентов.

Россияне не увидели изменений в потреблении табака после ограничений, которые ввели в 2013 году, когда курить запретили в общественных местах. 54 процента респондентов сказали, что ничего не изменилось. Об уменьшении числа курильщиков с тех пор заявила только треть (33%) опрошенных. Каждый десятый респондент посчитал, что доля курящих, наоборот, увеличилась.

Опрос ВЦИОМ был организован после публикации выдержек из концепции Минздрава о борьбе с курением до 2022 года. Там содержится предложение запретить продавать сигареты тем, кто родился после 2015 года (не 2014 года, как утверждалось в первых сообщениях СМИ). Запрет, по замыслу авторов, должен начать действовать с 2033 года — когда родившимся в 2015 году исполнится 18 лет.
Минздрав также предложил увеличить рабочий день для курильщиков, так как они тратят время на перекуры во время работы. Эту инициативу раскритиковали в Минтруда.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться