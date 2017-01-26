Большинство россиян поддержали запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года
Полный запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года, поддержал 61 процент россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в январе 2016 года.
Запрет поддержали в том числе те, кто сами курят. По данным ВЦИОМ, в различных демографических группах курильщиков доля сторонников запрета варьрируется от 51 до 59 процентов.
Россияне не увидели изменений в потреблении табака после ограничений, которые ввели в 2013 году, когда курить запретили в общественных местах. 54 процента респондентов сказали, что ничего не изменилось. Об уменьшении числа курильщиков с тех пор заявила только треть (33%) опрошенных. Каждый десятый респондент посчитал, что доля курящих, наоборот, увеличилась.
Опрос ВЦИОМ был организован после публикации выдержек из концепции Минздрава о борьбе с курением до 2022 года. Там содержится предложение запретить продавать сигареты тем, кто родился после 2015 года (не 2014 года, как утверждалось в первых сообщениях СМИ). Запрет, по замыслу авторов, должен начать действовать с 2033 года — когда родившимся в 2015 году исполнится 18 лет.
Минздрав также предложил увеличить рабочий день для курильщиков, так как они тратят время на перекуры во время работы. Эту инициативу раскритиковали в Минтруда.