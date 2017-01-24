Генпрокуратура признала необходимость изменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Коммерсантъ
05:33, 24 января 2017
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Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) направили в Конституционный суд (КС) отрицательные отзывы на уголовную статью о неоднократном нарушении на митингах. 24 января суд рассмотрит жалобу осужденного по ней Ильдара Дадина, который считает статью неконституционной.

Замгенпрокурора Владимир Малиновский в своем ответе на запрос КС соглашается с позицией Дадина, что само по себе повторное нарушение закона о митингах не может «рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». Он призвал изменить уголовное и, вероятно, административное законодательство для устранения неопределенности.

В ДВФУ также отметили, что статья Уголовного кодекса нарушает принцип non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление). Там подчеркнули, что по санкциям статья за повторное нарушение на митингах соответствует некоторым видам убийства, а это несоразмерно общественной опасности.

Оба отзыва также критикуют примечание к статье, где говорится, что неоднократным нарушение считается, если обвиняемый ранее более двух раз привлекался к административной ответственности в течение 180 дней.

«Нельзя также признать вполне корректным текст примечания в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности („более двух раз“), как условия наступления уголовной», — отмечает заместитель генпрокурора.

Коммерсантъ
Ильдара Дадина первым в России осудили по статье 212.1 Уголовного кодекса, которая появилась в 2014 году. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, затем срок был снижен до двух с половиной лет.
В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и издевательства в карельской колонии № 7, где он отбывал наказания. Его слова подтвердили другие заключенные в беседах с правозащитниками, но официальные проверки ФСИН и Следственного комитета не выявили никаких нарушений.
После разбирательства Дадина перевели в колонию № 5 в Алтайском крае. Дадин потребовал перевести его обратно, он заявил, что своим присутствием в карельской ИК-7 он привлекал к ней внимание и положительно влиял на ситуацию с применением пыток.

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