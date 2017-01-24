Генпрокуратура признала необходимость изменить уголовное наказание за нарушения на митингах

Генеральная прокуратура и эксперты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) направили в Конституционный суд (КС) отрицательные отзывы на уголовную статью о неоднократном нарушении на митингах. 24 января суд рассмотрит жалобу осужденного по ней Ильдара Дадина, который считает статью неконституционной.

Замгенпрокурора Владимир Малиновский в своем ответе на запрос КС соглашается с позицией Дадина, что само по себе повторное нарушение закона о митингах не может «рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений». Он призвал изменить уголовное и, вероятно, административное законодательство для устранения неопределенности.

В ДВФУ также отметили, что статья Уголовного кодекса нарушает принцип non bis in idem (никто не должен дважды нести наказание за одно преступление). Там подчеркнули, что по санкциям статья за повторное нарушение на митингах соответствует некоторым видам убийства, а это несоразмерно общественной опасности.

Оба отзыва также критикуют примечание к статье, где говорится, что неоднократным нарушение считается, если обвиняемый ранее более двух раз привлекался к административной ответственности в течение 180 дней.