Конституционный суд рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия

Конституционный суд постановил, что жалоба заключенного Ильдара Дадина на неконституционность статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах будет рассмотрена без участия заявителя. Трансляция заседания ведется на сайте КС.

Глава суда Валерий Зорькин заметил, что Дадин оспаривает саму статью, а не свой конкретный случай ее применения. При этом Дадин отбывает наказание в колонии, но находится на связи с адвокатами, которые могут представлять его интересы в суде. В связи с этим суд решил не привлекать Дадина к рассмотрению по видеосвязи.