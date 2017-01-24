Конституционный суд рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
Конституционный суд постановил, что жалоба заключенного Ильдара Дадина на неконституционность статьи Уголовного кодекса о неоднократных нарушениях на митингах будет рассмотрена без участия заявителя. Трансляция заседания ведется на сайте КС.
Глава суда Валерий Зорькин заметил, что Дадин оспаривает саму статью, а не свой конкретный случай ее применения. При этом Дадин отбывает наказание в колонии, но находится на связи с адвокатами, которые могут представлять его интересы в суде. В связи с этим суд решил не привлекать Дадина к рассмотрению по видеосвязи.
В 2015 году Дадина впервые в России осудили за неоднократное нарушение порядка проведения митинга по закону, принятому годом ранее. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.
Дадин в своей жалобе просит признать статью 212.1 Уголовного кодекса неконституционной, так как она предполагает повторное наказание за административные правонарушения, если те совершаются неоднократно.
Позицию Дадина поддержала Генпрокуратура, которая указывает, что само по себе повторное нарушение не означает повышение общественной опасности деяния.
В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и издевательства в колонии, это подтвердили другие заключенные. Проверки ФСИН и следственных органов не выявили нарушений, но Дадина перевели в другую колонию.