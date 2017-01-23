Навальный обвинил ЦБ в давлении на «Яндекс.Деньги» из-за сбора средств на президентскую кампанию

Политик Алексей Навальный обвинил Центробанк в попытке помешать ему собирать деньги на президентскую кампанию. Он заявил, что регулятор пытается заставить сервис «Яндекс.Деньги» закрыть счет, на который собирают пожертвования.

В подтверждение Навальный приводит переписку с «Яндексом». Сервис сообщил, что сбор средств на президентскую кампанию Навального «может быть расценен регулятором как противоречащий законодательству о выборах». В связи с этим владельца кошелька Леонида Волкова просят прекратить использовать свой счет в этих целях.

Навальный, в свою очередь, замечает, что по закону о выборах президента финансирование избирательной компании может начаться только после объявления о проведении выборов. При этом «Яндекс» в своем письме не ссылается на конкретные действующие законодательные запреты.

После просьбы прекратить сбор средств Навальный потребовал от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной объяснений, а также предложил «Яндексу» создать согласительную комиссию по решению юридических вопросов.