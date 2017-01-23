Навальный обвинил ЦБ в давлении на «Яндекс.Деньги» из-за сбора средств на президентскую кампанию

Навальный
12:39, 23 января 2017
Надежный источник

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Политик Алексей Навальный обвинил Центробанк в попытке помешать ему собирать деньги на президентскую кампанию. Он заявил, что регулятор пытается заставить сервис «Яндекс.Деньги» закрыть счет, на который собирают пожертвования.

В подтверждение Навальный приводит переписку с «Яндексом». Сервис сообщил, что сбор средств на президентскую кампанию Навального «может быть расценен регулятором как противоречащий законодательству о выборах». В связи с этим владельца кошелька Леонида Волкова просят прекратить использовать свой счет в этих целях.

Навальный, в свою очередь, замечает, что по закону о выборах президента финансирование избирательной компании может начаться только после объявления о проведении выборов. При этом «Яндекс» в своем письме не ссылается на конкретные действующие законодательные запреты.

После просьбы прекратить сбор средств Навальный потребовал от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной объяснений, а также предложил «Яндексу» создать согласительную комиссию по решению юридических вопросов.

Навальный объявил об участии в предстоящих выборах президента России в декабре 2016 года. Сами выборы, как предполагается, пройдут в 2018 году.
Для подготовки к выборам оппозиционер уже собрал почти 13 миллионов рублей. Ранее он заявлял, что цель краудфандинга — собрать миллиард рублей.
Против сторонников Навального уже возбуждали уголовное дело о сборе средств, когда аналогичным образом он открыл «Яндекс.Кошельки» во время кампании по выборам мэра Москвы в 2013 году. Это дело до сих пор расследуется, хотя в нем, как утверждает Навальный, нет ни одного потерпевшего. Подозреваемыми в хищении собранных средств по нему проходят Николай Ляскин, Константин Янкаускас и Владимир Ашурков.

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