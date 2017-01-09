Так сколько все-таки в России богатых и чем они владеют? Алексей Навальный спорит с «Медузой» по поводу своей президентской программы

В середине декабря Алексей Навальный, который собирается баллотироваться в президенты России в 2018 году, опубликовал предвыборную программу. Она вызвала много вопросов, а некоторые ее пункты не прошли фактчек «Медузы». Сам Навальный не согласился с частью наших выводов — и прислал в редакцию письмо с новыми подсчетами, которые обосновывают тезис о том, что 0,1% россиян владеют почти всем богатством в России. «Медуза» внимательно изучила письмо и рассказывает, в чем на этот раз заключается ошибка.

Предыстория

Программа Навального была опубликована 13 декабря. В самом начале текста говорится: «Россия — богатая страна, но подавляющее большинство граждан бедны. 88% национального богатства принадлежит 0,1% населения, олигархам и высшим чиновникам. Неравенство и несправедливость стали основой строя в России».

«Медуза» обнаружила, что, скорее всего, этот тезис основан на неверных данных. По всей вероятности, ошибка была взята из публикаций нескольких российских изданий, основанных на докладе New World Wealth. Там говорится, что 62% богатств в стране принадлежит долларовым миллионерам и 26% — миллиардерам. Журналисты сложили 62 и 26 и получилось 88%, хотя на самом деле миллиардеры входят в число миллионеров. Издание Republic впоследствии за свою ошибку извинилось и опубликовало специальный видеоролик, в котором рассказало, как произошла ошибка и какие данные следует считать корректными.

Новые расчеты Навального

Несмотря на опровержение Republic, Навальный уверен, что цифры в предвыборной программе корректны. Он прислал в редакцию «Медузы» письмо с новыми расчетами. Они строятся на другом международном отчете — The Global Wealth Report 2016, подготовленном исследовательским институтом швейцарского Credit Suisse.

В отчете есть сведения об общем благосостоянии населения России, о количестве долларовых миллионеров и миллиардеров. Credit Suisse приводит численность богачей в разных группах: с состоянием от 1 до 5 миллионов долларов, от 5 до 10 миллионов, от 10 до 50, от 50 до 100, от 100 до 500 и, наконец, от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов и свыше 1 миллиарда долларов.

Команда Навального решила подсчитать совокупное состояние долларовых миллионеров. Она предположила, что в каждой группе состояние участников будет в среднем примерно равно среднему значению, заданному минимальной и максимальной границами. При этом допущении среднее состояние каждого из 62 638 миллионеров в группе от 1 до 5 миллионов долларов будет равно примерно 2,5 миллиона, а общее — 156,6 миллиарда долларов.

Точно таким же образом команда Навального подсчитала состояние в других группах. Для миллиардеров политик, как и авторы Global Wealth Report, использовал рейтинг Forbes. Сумму состояний всех российских миллионеров и миллиардеров Навальный оценил в 980,4 миллиарда долларов.

Зная общее благосостояние населения (1,13 триллиона долларов), можно подсчитать долю миллионеров — 87,07%. Всего в России людей с состоянием не менее миллиона долларов чуть больше 79 тысяч человек, или 0,07% взрослого населения страны (старше 20 лет). «Таким образом, наше утверждение о 88% национального богатства, принадлежащего 0,1% населения, вполне себе точное», — заключает Навальный.

Что с этими расчетами не так

Предположение, что состояния богатых россиян распределены равномерно, неверно. Откуда мы это знаем? Из данных, приведенных в том же отчете.

В нем (на стр. 148) есть таблица с данными о распределении совокупного состояния россиян по децилям (по десяти группам по 10% от самых бедных до самых богатых). Из нее прямо следует, что 89% совокупного состояния принадлежит 10% россиян. То есть Навальный ошибся на два порядка.

В той же таблице отдельно приведены сведения о совокупном состоянии пяти и одного процента самых богатых сограждан: оно составляет 84,8 и 74,5% соответственно.

Данные Credit Suisse показывают, что расслоение в России действительно большое — больше, чем в любой другой стране, которую анализировал швейцарский банк (например, в Германии 1% самых богатых владеет 31,5% благосостояния, в США — 42,1%, в Китае — 43,8%). Тем не менее, оно не настолько большое, как сказано в программном документе Навального.

P. S. В этом тексте мы намеренно не стали рассматривать ни методологию Credit Suisse (к которой тоже много вопросов), ни утверждение Навального о том, что 88% национального богатства принадлежит 0,1% населения, «олигархам и высшим чиновникам».